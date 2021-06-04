Стала еще стройнее: Полина Гагарина пришла на Премию Муз-ТВ в утягивающем бандажном платье

В Москве в эту пятницу, 4 июня, состоялось одно из самых масштабных светских событий года – церемония вручения Премии Муз-ТВ. Музыкальный праздник еще до своего начала превратился в парад стиля, грациозности и красоты. Какие только наряды не увидели поклонники во время прохождения звездами красной дорожки.

Полина Гагарина появилась на публике в черном бандажном платье, открывшим взору ее плечи и хрупкие руки. Звезда своим нарядом подчеркнула стройность. Поклонникам же показалось, что за последнее время и без того худенькая Полина сбросила еще несколько килограммов. Они проявили беспокойство и попросили любимицу перестать худеть.

«Тебе не на премию надо ехать, а в ближайшую столовку, очень уж худая», «Полечка красивая, капец! Платье! Образ!», «Хватит худеть», «Боже! Анорексия? Полина, народ переживает!» — высказываются в Сети.

Напомним, церемония вручения Премии Муз-ТВ началась с сенсации. На красной дорожке мероприятия рэпер Тимати появился в сопровождении новой избранницы – Кати Сафаровой, ставшей победительницей восьмого сезона шоу «Холостяк».

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