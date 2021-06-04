«Историческая встреча»: Филипп Киркоров познакомил сына со Станиславом Черчесовым

Исполнитель приехал поддержать сборную России по футболу на матч против сборной Болгарии.

В одной из последних публикаций личного профиля Филиппа Киркорова появилось совместное фото артиста с сыном Мартином и тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Певец рассказал, что он давно ждал встречи с легендарным тренером. Киркоров даже успел поиграть в футбол с российскими спортсменами и проверить, как готова команда к предстоящей игре.

«Только что прошла историческая встреча с национальной сборной России по футболу перед матчем Россия — Болгария, который состоится завтра, пятого июня, на стадионе «Динамо», где мне выпала честь исполнить Гимн Российской Федерации», — отметил Филипп Бедросович.

Знаменитость попытался забить гол в ворота, но капитан команды отразил удар:

«Приехал поддержать ребят на тренировку, встретиться с главным тренером — легендой спорта Станиславом Черчесовым. Попробовал забить гол капитану Артему Дзюбе, но король футбола спас ворота».

Также артист показал подарки от сборной. Филипп Бедросович получил именную майку для футбола и автограф игроков и их тренера. К слову, встрече был рад не только певец, но и его сын Мартин. Мальчик широко улыбался на фото.

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