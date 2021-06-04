«Я была свободна»: Повереннова рассказала, как «увела» Руденко у Арнтгольц

В жизни актрисы Дарьи Поверенновой был ранний брак с Александром Жигалкиным, в котором родилась ее единственная дочь Полина, а затем созависимые отношения с актером Валерием Николаевым, который только-только развелся с Ириной Апексимовой.

Они встречались на протяжении двух лет, но звезда сериалов 90-х годов решил уйти к Татьяне Овсиенко. И только спустя два года после расставания и затяжной депрессии, Повереннова встретила новую любовь. Им оказался актер Алексей Руденко, который был младше артистки на десять лет и встречался с Татьяной Арнтгольц.

«Я не знала, свободен он или не свободен. Я была свободна и подумала: «Почему нет?» Я не претендовала ни на какой серьез. Реально понимала и говорила, что, скорее всего, это ерунда. Десятилетняя разница чувствовалась в том, что он был веселее, шутник прям. Только в этом. Физиологически — нет. Я и сейчас не чувствую себя на свой возраст. Я ему говорила, что не надо морочить мне голову, а он утверждал, что таких серьезных отношений у него никогда не было», — сказала Повереннова Надежде Стрелец в ее YouTube-шоу.

В то время, когда между актерами вспыхнули чувства, Дарья играла в театре вместе с мамой Руденко, Любовью, которая, по слухам, была не в восторге от их романа именно из-за разницы в возрасте.

Напомним, в этом году Повереннова вышла замуж за крупного бизнесмена Андрея Шаронова. Они встречались на протяжении почти восьми лет и зарегистрировали отношения 14 февраля.

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