«Волнительно вдвойне»: Валерия готовит новый дуэт с Игорем Николаевым

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

За все время творческой карьеры у певицы Валерии было несколько ярких дуэтов: со Стасом Пьехой, Львом Лещенко, Александром Маршалом и другими звездами. Теперь же артистка решила спеть вместе с Игорем Николаевым. О новой задумке композитор рассказал в своем Instagram, где поделился совместным фото с артисткой из студии звукозаписи.

«Рождение песни — всегда волнительно, а рождение дуэта — волнительно вдвойне! Скоро — на ваш суд — совершенно новый трек, который мы с Валерией записали», — написал Николаев.

Фанаты бурно отреагировали на новость.

«О, ждем с нетерпением! Круто! А когда будет дуэт с Наташей Королевой? Супер! Вот это я понимаю, заслуженные артисты!» — писали пользователи Сети.

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