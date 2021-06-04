«Не уделили времени»: Черчесов не разрешил Киркорову пообщаться с игроками в день игры с Болгарией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не позволил певцу и поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову пообщаться с игроками национальной команды в день контрольной игры с Болгарией в раздевалке.
Как отметил Черчесов, он в курсе, что Киркоров будет петь гимн России перед игрой. В УЕФА запретили поп-королю пообщаться с футболистами на поле перед встречей.
«Меня попросили, чтобы он зашел к нам перед игрой. Но мы бы не уделили ему времени».
В итоге Киркоров приехал к команде за сутки до матча. Он пообещался с Черчесовым в номере, потом сфотографировался с футболистами на поле. И певец, и игроки пожелали друг другу удачи, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что контрольный матч сборной России против Болгарии пройдет 5 июня. Игра состоится в Москве. Национальная команда готовится к чемпионату Европы.