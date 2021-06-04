«Не уделили времени»: Черчесов не разрешил Киркорову пообщаться с игроками в день игры с Болгарией

Поп-король поговорил с футболистами за сутки до контрольного матча.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не позволил певцу и поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову пообщаться с игроками национальной команды в день контрольной игры с Болгарией в раздевалке.

Как отметил Черчесов, он в курсе, что Киркоров будет петь гимн России перед игрой. В УЕФА запретили поп-королю пообщаться с футболистами на поле перед встречей.

«Меня попросили, чтобы он зашел к нам перед игрой. Но мы бы не уделили ему времени». Станислав Черчесов

В итоге Киркоров приехал к команде за сутки до матча. Он пообещался с Черчесовым в номере, потом сфотографировался с футболистами на поле. И певец, и игроки пожелали друг другу удачи, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме Из архива: Пугачева в знаменитом балахоне и Киркоров в красной курточке предстали на фото из Киева Очередной раритетный кадр показал своим пользователям личный фотограф Примадонны Роман Родин.

Напомним, что контрольный матч сборной России против Болгарии пройдет 5 июня. Игра состоится в Москве. Национальная команда готовится к чемпионату Европы.

Смотрите также: