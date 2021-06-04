«Он очень активный»: у Димы Билана появился свой леопард по имени Виктор

Не успели утихнуть страсти вокруг нового клипа Димы Билана «Она моя», как артист вновь удивил своих поклонников. На этот раз почетным титулом. Артист стал «хранителем леопарда». Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Представляете? У меня теперь есть леопард! Это очень редкий вид, в России их всего 100 особей и в мире еще 50! Всего 150 особей на планете! Они находились на грани вымирания, но благодаря стараниям национального парка «Земля леопарда» их популяция поднялась с 35 особей до 100! Невероятно!» — написал Билан.

Также Дима рассказал, что своего леопарда назвал Виктор. Хищнику три-четыре года.

«Теперь каждые полгода я буду получать информацию о нем, фото! Говорят, что он очень активный и любит исследовать территорию (прям как я)!» — заключил Билан.

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