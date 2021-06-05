«Мир анимэ»: Анна Михалкова рассказала о внезапном увлечении семилетней дочери

Старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова – 47-летняя Анна в прошлом году вошла в десятку лучших киноактрис России. А свою карьеру она начала более 30 лет назад, в 1987 году. Одной из работ, которая принесла ей популярность, стала картина о Великой Отечественной войне «Свои».

Преуспела Анна и в личной жизни. Она замужем за предпринимателем Андреем Баковым, которому родила троих детей – двух сыновей Андрея и Сергея и дочь Лидию. Девочке в этом году исполнится восемь лет. Снимком с ней она поделилась в своем Instagram.

«Я думала, что период Наруто закончился в нашей семье навсегда. Но нет. Лида погрузилась в мир анимэ! Только в прошлом году удалось уговорить Сергея и Андрея выбросить плащи, сюрекены, железные повязки на лоб, кунай и тд, как на тебе», — написала Михалкова.

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