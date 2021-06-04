«Никуда не пропадаю!»: беременная Лиза Арзамасова «ушла на каникулы» из Театра Наций

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram сообщила, что сезон в Театре Наций, где служит, она официально закрыла. Осталось еще несколько мероприятий, после которых она отправится «на каникулы».

По словам звезды сериала «Папины дочки», в этом году каникулы не будут такими безмятежными, как у какой-нибудь школьницы. Она осознанно делает перерыв в рабочих активностях на все лето, чтобы подготовиться к родам. Впереди, как она выразилась, «самое важное жизненное мероприятие».

«Никуда не пропадаю! Остаюсь на связи. Только разговоры и предложения о работах и заботах предлагаю отложить со мной на новый театральный сезон. Всем доброго дня!»

Лиза Арзамасова

Напомним, что в декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за хореографа и фигуриста Илью Авербуха. Она младше своего мужа на 22 года. Через несколько месяцев «папина дочка» объявила о беременности. Для Арзамасовой это будет первый ребенок. У Ильи Авербуха есть сын Мартин. Он проживает с отцом.

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