«Прекрасное партнерство»: Снаткина расхвалила внука Пугачевой за совместную работу над фильмом

Старший сын Кристина Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего – Никита, как и звездные родители, занимается музыкой. А недавно он решил попробовать себя в роли актера. Внук Пугачевой снялся в картине «Безымянная звезда». Компанию на площадке ему составила Анна Снаткина. Она поделилась в своем Instagram эмоциями от работы с Пресняковым.

«Я очень рада, что наша совместная работа над «Безымянной звездой», познакомила нас. Я искренне благодарна тебе за чуткость, прекрасное партнерство и твое доброе и открытое сердце. Главная премьера еще впереди. Работаем. Волнуемся. Ждем с нетерпением», — написала Снаткина.

Напомним, в мае Никита отметил свое 30-летие. А несколькими днями позже юбилей отпраздновала и сама Кристина Орбакайте. Ей исполнилось 50 лет.

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