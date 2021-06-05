В объятиях любимой: Бурак Озчивит позировал с красавицей-женой на романтическом свидании

Супругам нравится отдыхать на яхте вдали от шума и суеты.

На одной из фанатских страничек Бурака Озчивита появилось летнее фото, которое ранее сам актер из турецкого сериала «Великолепный век» публиковал в личном профиле. В кадре партнер Пелин Карахан предстал со своей второй половинкой. Фахрийе Эвджен нежно прильнула к мужу, давая понять, что она наслаждается каждым мгновением их уединенного мини-путешествия.

В кадре Эвджен предстала без макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. Со своей будущей женой актер познакомился на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Бурак сыграл роль Кямран-бея, а Фахрийе — его кузину, красавицу Фериде.

Романтические чувства вспыхнули не только у персонажей ленты, огонек запылал и между актерами. Летом 2017 года Фахрийе Эвджен вышла замуж за Бурака Озчивита. Актер разбил не мало девичьих сердец. После съемок в сериале «Великолепный век» у него появились поклонницы не только на родине и в России, но и по всему миру.

Супруги очень счастливы, они воспитывают двухлетнего сына Карана. Добытчиком в семье стал именно Бурак, а его жена заботиться о малыше и ведет домашний быт.

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