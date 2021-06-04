«Очень важное событие для меня»: бывшая жена Грачевского получила российское гражданство

Как отметила Анна, этого момента она ждала долгих 18 лет.

Вторая жена покойного режиссера Бориса Грачевского Анна в Instagram сообщила, что стала гражданкой России. Ей выдали паспорт. Этого события, по ее уверению, она ждала долгих 18 лет, что живет в нашей стране.

«Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Российской Федерации! Спустя 18 лет жизни в России из моих 34, я наконец-то получила гражданство! Ура! Очень важное событие для меня, поздравляйте!» Анна Грачевская

«Отличное событие. От всей души поздравляем», «Потрясающее событие. Вы так долго к этому шли», «Анна, ну наконец-то вы гражданка России. Справедливость восторжествовала», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна была женой Бориса Грачевского с 2010 по 2014 год. В 2012 году она родила от режиссера дочь Василису. Сама Анна Грачевская родилась в украинском Харькове, где прошли ее детские годы.

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