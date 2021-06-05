«Вам ничего не напоминает?»: экс-жена супруга Макеевой сравнила его с актером Соловьевым

Актриса Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. Строитель приехал из Словении, где у него осталась жена Светлана и четверо детей. Весной мужчина развелся с матерью своих наследников, а в конце мая женился на артистке. Ранее Светлана заявляла, что выиграла суд по алиментам. Роман будет платить их троим из четверых детей, так как старшего сына, 16-летнего Андрея, он забрал к себе в Москву.

В своем Instagram Светлана, оставшаяся жить в Любляне, решила провести онлайн-встречу с актрисой Евгенией Ахрименко, история жизни которой ей очень близка. Напомним, что в 2009 году артистка вышла замуж за актера Константина Соловьева, с которым прожила четыре года и родила двоих детей.

«После развода дети остались без отца, он не просто перестал поддерживать финансово, но и прекратил полное общение, вычеркнув их из своей жизни. Ничего вам не напоминает? Да, что-то общее у нас есть… И никакая общественная огласка никак не действует на этих людей», — написала Светлана Малькова.

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