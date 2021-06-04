В финале «Ты_Топ-модель на ТНТ» в шоу вернутся все его участницы и Philipp Plein

В воскресенье, 6 июня, телезрители увидят финал шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ». Главной интригой выпуска станет имя победительницы, которая получит 3 миллиона рублей и контракт на рекламную кампанию бренда Philipp Plein. Но перед тем, как Анастасия Решетова назовет лучшую модель, финалисток Тину Това, Яну Добролюбову и Вику Кузнецову ждет еще несколько испытаний.

В заключительном выпуске девушки станут арт-объектами в перфомансе известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Снимать этот арт-челлендж будет культовый модный фотограф Арсений Джабиев — автор обложки журнала Vogue с Ириной Шейк.

Завершающим аккордом шоу станет дефиле, в котором, кроме финалисткок, засветятся все участницы проекта, ранее выбывшие из шоу. Вместе с ними на подиум выйдут и звезды шоу-бизнеса: рэпер PLC, певицы Елена Темникова и Катя IOWA. Дизайнер Philipp Plein тоже вернется в шоу, чтобы поприветствовать победительницу.

Кто получит звание главного топ-модели канала ТНТ — смотрите финальный выпуск проекта 6 июня в 12:00.

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