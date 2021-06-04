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Отправила дочку к бабушке: Арнтгольц в «рваных» мини-шортах предстала с 11-летней Машей

Актриса осталась дома с новорожденным сыном и мужем Марком Богатыревым.

Отправила дочку к бабушке: Арнтгольц в «рваных» мини-шортах предстала с 11-летней Машей
Татьяна Арнтгольц. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

Татьяна Арнтгольц в Instagram поделилась свежим снимком с 11-летней дочкой Машей. Наследница актрисы, надо отдать должное, почти догнала звездную маму по росту. В кадре дочка Ивана Жидкова позировала в салатовой панамке. Молодежный лук школьницы дополнила джинсовая куртка. А недавно родившая Арнтгольц облачилась в «рваные» мини-шорты и толстовку оттенка Барби, умело подчеркнув постройневшую фигуру. Мама и дочь смотрелись скорее как ровесницы-подружки. Сложно поверить, что у ведущей программы «Жди меня» есть уже взрослая дочка.

Как выяснилось, Татьяна отправила Машу в Калининград повидаться с дедушкой и бабушкой. В этом же городе обосновались и родители экс-мужа актрисы Ивана Жидкова. Сама Арнтгольц осталась дома с маленьким сынишкой Данилой и мужем Марком Богатыревым.

Актриса Татьяна Арнтгольц с дочкой Машей
Татьяна Арнтгольц после родов показала постройневшую фигуру в «рваных» мини-шортиках, позируя с дочкой Машей в лифте. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

«Кто летит в Калининград, тот Маша», — отметила актриса.

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