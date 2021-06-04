«Ваше чувство юмора, Константин, оно как лягушачьи лапки — на любителя»: Собчак – о Богомолове

Режиссер Константин Богомолов в Instagram разместил забавную запись. На кадрах он вместе со своей женой светской львицей Ксенией Собчак едет в автомобиле на Петербургский международный экономический форум. При этом телеведущая высказывается о любимом человеке. Причем далеко не в положительном ключе.

«Вы хотите сказать, что многие женщины смеются над вашими шутками? Мне кажется, что ваше чувство юмора, Константин, оно как лягушачьи лапки. Исключительно на любителя. И вам очень повезло, что вы нашли такого эстета, такого человека с французским понимаем вашей юмористической гастрономии, который может по достоинству это оценить», — заявила Собчак и в конце записи показала мужу непристойный жест.

Ниже под записью Богомолов сделал подпись: «Строгая женщина, строгая».

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Они приехали в ЗАГС на катафалке, чем несколько шокировали публику и гостей. Общих детей в этом браке пока нет.

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