«Воспитывается категория предателей»: Михалков заговорил о сразу двух потерянных поколениях

Как отметил режиссер, воспитывать ребенка надо пока он лежит поперек кровати.

Режиссер Никита Михалков заявил, что в девяностых годах прошлого века в России из обихода было, по сути, выведено слово «воспитание». По его мнению, нынешнее образование – это, по большому счету, катастрофа.

Как заметил режиссер, сегодня в нашей стране сразу два поколения лишены иммунитета. Эти люди не могут встать перед проблемой. Она их просто либо уничтожит, или им придется кого-то постоянно предавать, чтобы избежать возникновения этой самой проблемы.

«Таким образом воспитывается категория предателей. Предателей самих себя». Никита Михалков

По словам режиссера, воспитывать, как ему говорила мать, ребенка надо, когда он лежит поперек кровати. Когда ляжет вдоль, то будет поздно, поезд ушел, сообщает «АиФ».

Напомним, что Никита Михалков – один из самых выдающихся российских кинорежиссеров. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Михалков лауреат премии «Оскар» за картину «Утомленные солнцем».

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