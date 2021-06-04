«Цветы, птицы — релакс»: Галкин похвастался ухоженным садом, в котором в теплую погоду отдыхает Пугачева с двойняшками

Обычно шоумен с большой любовью рассказывает о своих растениях в саду. Однако на этот раз он провел безмолвную экскурсию по прилегающему к замку зеленому участку.

Алла Пугачева и Максим Галкин много времени проводят в саду — это их самое излюбленное место. Пара может спокойно прохаживаться по тенистым аллеям, любуясь цветущими кустарниками и клумбами, совершенно не опасаясь того, что за ними следят поклонники или репортеры.

Примадонна по весне обязательно вместе с сыном Гарри выходит в сад, чтобы поухаживать за молодыми посадками — убрать с помощью специальных садовых ножниц засохшие веточки, придав деревца ухоженный вид. Галкин в свою очередь любит обозревать владения по утрам. В сад он может выйти в банном халате, с газетой и чашечкой кофе. В теплые дни жена шоумена принимает солнечные ванны, отдыхая в саду. А при жаркой, знойной погоде певица с двойняшками Гарри и Лизой может провести время в тенистой части домашнего мини-парка.

«Цветы, птицы, зелень, небо — релакс!» — подписал кадры Максим. «Красотища!!» — восхитился ухоженным садом близкий друг семьи модельер Игорь Гуляев.

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