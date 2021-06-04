Летняя утонченность: 46-летняя Навка в струящемся платье миди подчеркнула тонкие щиколотки лодочками на шпильке

В Stories микроблога Татьяна Навка поделилась свежим снимком, став гостьей одного из светских мероприятий. Олимпийская чемпионка в танцах на льду любит появляться на званых вечерах и праздниках — она всегда с особой осторожностью выбирает вечерние наряды, которые неизменно подчеркивают достоинства ее стройной фигуры. Экс-жена Александра Жулина и после ухода из большого спорта может похвастаться феноменальной подготовкой.

Она продолжает выступать на ледовых аренах, но уже в качестве артистки. Татьяна сама ставит собственные мюзиклы, откатывая программы вместе с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым. В их копилке такие ледовые шоу, как: «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В последней постановке звездной мамы на льду дебютировала и дочка фигуристки — Надя.

На свежем фото Татьяна Навка предстала в элегантном наряде — она примерила струящееся шелковое платье миди с акцентным пояском на талии. Такой вечерний туалет неизменно стройнит — весь секрет в силуэтном крое и правильной длине наряда. Изюминкой лука стали серебристые туфли-лодочки на шпильке. Таким образом, спортсменка визуально вытянула силуэт, став казаться еще выше. Она также подчеркнула тонкие изящные щиколотки. Не забыла Татьяна и про аксессуары: крупные серьги-подвески, браслеты и перстень из одного ювелирного гарнитура.

Смотрите также: