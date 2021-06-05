«Сексуально и элегантно»: Чехова позировала в полупрозрачном облегающем платье с фантазийным принтом

Анфиса Чехова часто делится со своими фанатами стихотворениями собственного сочинения. Старания не проходят даром. Уже второй год подряд она получает награду престижной премии в номинации «Поэтесса года». Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Могу сказать, что эта награда самая приятная из всех! Наверное, потому что это не оценка меня, как личности, а награда за мое творчество. Всегда очень приятно, когда окружающие признают твое творчество достойным награды», — написала Чехова.

За хрустальной статуэткой телеведущая отправилась в эффектном полупрозрачном платье по фигуре.

«Сексуально и элегантно! Как стильно! Платье огонь! Фигура – супер! Какая красивая!» — пользователи Сети засыпали Анфису комплиментами.

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