Пухлощекий мальчуган с кудрявой головой: Бурак Озчивит с сыном на руках предстал на детском празднике

Бурак Озчивит крайне редко показывает семейные снимки в Instagram. Однако в качестве исключения он все-таки поделился фото с детского праздника, на котором он предстал с двухлетним сынишкой Караном. Малыша заботливый отец не спускал с рук. Рядом с папой сын Фахрийе Эвджен чувствовал себя спокойно и комфортно. У малыша очаровательные пухлые щечки, кудрявая голова и карие глазки с пушистыми ресничками — сын пары просто прехорошенький. Поклонники уверены, что повзрослев Каран продолжит актерскую династию и будет также популярен у девушек как и его красавец-отец.

«Шехзаде для Малкочоглу!», «Красавцы и отец, и сын», «У такого папы сыночек должен был родиться очень красивым», «А теперь нужна доченька-принцесса», «Гордый отец и его львенок», — пишут фолловеры.

Напомним, что с будущей женой Фахрийе Эвджен актер познакомился на съемках турецкого сериала «Королек — птичка певчая». Только увидев свою партнершу на съемочной площадке Бурак Озчивит сразу понял — это особенная девушка. Их роман развивался по мере сближения главных героев. И если продюсеры сериала оставили открытый финал, то в жизни Бурак сделал своей невесте предложение руки и сердца. Свадьбу они сыграли летом 2017 года. А в 2019-м у них родился первенец — сын Каран. Поклонники ждут, когда Фахрийе подарит мужу и красавицу-дочку.

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