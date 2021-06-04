«То, что он тиран – это правда»: жена Виктора Дробыша охарактеризовала мужа

Жена композитора и продюсера Виктора Дробыша Татьяна в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» охарактеризовала в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым своего супруга не самыми лестными словами.

«Вот сейчас начнем разговор. В общем, он — тиран. Бытовое насилие порой случается. Это я шучу. Но то, что он тиран – это правда. Такой вот маленький комментарий. Он такой в семье. Ну не самодур, а может покомандовать. Пока ему не скажешь, кто в доме хозяин, он пытается отвоевать эту территорию все время. Мужика дает». Татьяна Дробыш

Как отметила Татьяна, Виктор Дробыш сильно балует их общих детей. «А только я начинаю воспитательный процесс, как он мне говорит: «Прекрати! Я тоже уроки не делал. Прогуливал школу». В общем, замечательно. А на детей я плохое внимание оказываю», — заявила Татьяна.

Напомним, что у Виктора Дробыша с женой двое общих детей. Лида появилась на свет в 2010 году, а Даниил спустя год с небольшим.

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