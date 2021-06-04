«Мне оба не нравятся!»: певица Слава призналась, что разочаровалась в Тимати и Криде

Певица Слава заявила, что ей не нравятся «холостяки» рэперы Тимати и Егор Крид. По ее словам, они не самые лучшие кандидаты на роль женихов ее дочери Александры, которой сейчас 22 года.

«Мне оба не нравятся! В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин». Певица Слава

Как отметила Слава, проект «Холостяк» всего лишь пиар. По ее мнению, шоу – полный отстой.

Отметим, что дочь Славы Александра Морозова совсем другого мнения. Она от «Холостяка» в полном восторге. Девушка даже собиралась идти на проект в качестве невесты Тимати. При этом нравится ей больше Егор Крид. Именно через Тимати она хотела познакомиться с его давним товарищем. В итоге девушка все-таки отказалась от идеи идти на «Холостяк».

Напомним, что победителем последнего проекта «Холостяк» стала Екатерина Сафарова. Именно ей подарил заветное кольцо Тимати, сообщает «СтарХит».

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