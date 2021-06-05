На всеобщее обозрение: свадебное платье принцессы Дианы можно увидеть на выставке в Лондоне

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года. За их свадьбой в прямом эфире наблюдали 750 миллионов человек по всему миру. Культовое платье принцессы с восьмиметровым шлейфом теперь можно увидеть на выставке в Лондоне. Она открылась 2 июня в доме покойной леди Ди. Продлится экспозиция до 2 января 2022 года. Об этом сообщает АР.

Кроме подвенечного платья Дианы, на выставке представлены фотографии, личные вещи и наряды матери Елизаветы II и ее сестры, принцессы Маргарет.

Напомним, 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Она погибла в автокатастрофе в августе 1997 года в Париже. В день ее рождения в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник, над дизайном которого работали ее сыновья – принцы Уильям и Гарри.

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