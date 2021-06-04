«Какая еще Хюррем? Тут и своя жена — огонь!»: Бергюзар Корель в бикини блеснула пышным бюстом

Бергюзар Корель не стесняется демонстрировать свои не самые удачные снимки, на которых видны изъяны фигуры — целлюлит и растяжки после родов. Актриса из сериала «1001 ночь» вполне довольна тем, как она выглядит и из-за видимых несовершенств совсем не переживает. Тем более, что муж постоянно делает Бергюзар комплименты, балует дорогими подарками и смотрит влюбленным взглядом. А уж о том, какие пылкие слова может говорить экранный султан Сулейман все поклонники «Великолепного века» знают не понаслышке.

Поговаривают, что жена сильно ревновала Халита Эргенча к Мерьем Узерли. Их страстные поцелуи и объятия буквально доводили Бергюзар до слез. При этом поклонники считают, что актриса зря так переживала. Она с легкостью могла бы затмить Узерли. Ее снимки в бикини не менее эффектные.

Бергюзар может похвастаться роскошной фигурой и при этом казаться «пышечкой». Главное, что муж актрисы просто в восторге от Бергюзар. В этом поклонники не сомневаются.

«Какая еще Хюррем? Тут и своя жена — огонь!», «Сулейман бы позабыл и Хюррем, и Фирузе», «Почему ее не взяли на роль султанши?! Она бы прекрасно смотрелась в дорогих шелках, красивых кафтанах и украшениях», «Вот бы ее увидеть в образе пленительной русской наложницы Хюррем», «Очень красивая жена у нашего султана», «Фигурка пышная — вот что значит двое детей», «Все при ней, муж, небось, доволен», — пишут фолловеры.

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