«Я занимался музыкой, Пригожин — ухаживаниями»: Дробыш вспомнил о сотрудничестве с Валерией

По словам продюсера, он до сих пор считает певицу главным человеком в своей творческой жизни.

Продюсер Виктор Дробыш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как начиналось его сотрудничество с певицей Валерией.

«У меня была мечта, когда я жил за рубежом. Мне нравилась Валерия. И я мечтал записать с ней песню. Более того, как-то нашел ее бывшего мужа Шульгина. Пытался показать песню. Но у нас не сложилось с ним. И я помню день, когда прибежал ошпаренный Пригожин и говорит: «Ты не представляешь. Она вернулась! Она хочет снова петь. И с ней готовы работать все». Виктор Дробыш

Как отметил Дробыш, Пригожин попросил его доставать из всех загашников музыкальный материал. «И я помню, как мы встретились первый раз. Я показал ей несколько песен. Через день мы встретились на студии. Я занимался музыкой, Пригожин занимался ухаживаниями. И, кажется, он победил, как мы знаем. Они уже 17 лет вместе. А я пожинаю успехи нашего сотрудничества. До сих пор считаю ее главным человеком в своей творческой жизни. Не сложно написать песню для Пугачевой. Она ее споет и это хит. Самые ценные песни, это когда ты вместе со своей композицией делаешь артиста больше», — сказал Дробыш.

Напомним, что именно благодаря Дробышу родился на свет хит Валерии «Часики». Композитор много лет дружит с певицей и ее нынешним мужем.

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