Бабушка Вера так и не увидела: дочка Глаголевой поделилась фото с годовалым сынишкой Ильей

Актриса Вера Глаголевой ушла из жизни в августе 2017 года после продолжительной болезни. Режиссер успела побывать на пышной свадьбе младшей дочери, но вот своих внуков от Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина она уже не застала. Первенец пары появился на свет спустя год после смерти именитой бабушки. Малышу Сергею, который очень увлечен хоккеем, в августе исполнится три годика. У пары подрастает и второй сын — Илья. На днях он отметил свою первую важную дату — годик.

Дети Веры Глаголевой — дочери Анна, Мария и Анастасия до сих пор тяжело переживают уход мамы. Для них все произошедшее стало тяжелым испытанием. Родив первенца, младшая из дочерей актрисы, так нуждалась в совете и поддержке. Однако положиться по вопросам материнства она смогла в первую очередь на своих старших сестер.

В Stories микроблога Анастасия Шубская поделилась снимком, на котором ее муж Александр Овечкин нежно держит на руках подросшего годовалого сынишку Илью. Малыш очень похож на свою маму.

«С днем рождения, любимый сыночек!!» — трогательно обратилась к малышу его молодая мама.

Смотрите также: