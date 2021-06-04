Почему Анджелина Джоли так ненавидит Брэда Питта
Видео
Детская прическа из кос на каждый день
Видео

Бабушка Вера так и не увидела: дочка Глаголевой поделилась фото с годовалым сынишкой Ильей

В кадре гордый отец Александр Овечкин держит на руках младшего наследника.

Бабушка Вера так и не увидела: дочка Глаголевой поделилась фото с годовалым сынишкой Ильей
Вера Глаголева с дочкой Анастасией Шубской. Фото: Globallookpress.com

Актриса Вера Глаголевой ушла из жизни в августе 2017 года после продолжительной болезни. Режиссер успела побывать на пышной свадьбе младшей дочери, но вот своих внуков от Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина она уже не застала. Первенец пары появился на свет спустя год после смерти именитой бабушки. Малышу Сергею, который очень увлечен хоккеем, в августе исполнится три годика. У пары подрастает и второй сын — Илья. На днях он отметил свою первую важную дату — годик.

Дети Веры Глаголевой — дочери Анна, Мария и Анастасия до сих пор тяжело переживают уход мамы. Для них все произошедшее стало тяжелым испытанием. Родив первенца, младшая из дочерей актрисы, так нуждалась в совете и поддержке. Однако положиться по вопросам материнства она смогла в первую очередь на своих старших сестер.

В Stories микроблога Анастасия Шубская поделилась снимком, на котором ее муж Александр Овечкин нежно держит на руках подросшего годовалого сынишку Илью. Малыш очень похож на свою маму.

Хоккеист Александр Овечкин с сыном Ильей
Александр Овечкин с младшим сыном Ильей. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

«С днем рождения, любимый сыночек!!» — трогательно обратилась к малышу его молодая мама.

Смотрите также:

Тэги

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяВера ГлаголеваНовости google