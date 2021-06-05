Несколько удивительных фактов о свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза

В этом году исполнится 40 лет со дня их бракосочетания.

Принц Чарльз и Диана Спенсер стали супругами 29 июля 1981 года. Несмотря на то, что пара рассталась через несколько лет, день их свадьбы был похож на сказку и до сих пор будоражит умы королевских экспертов.

Известно, что Диана стала первой за последние 300 лет невестой британского наследника без королевского титула. За бракосочетанием в прямом эфире наблюдали 750 миллионов человек. А их поцелуй на балконе Букингемского дворца взволновал всю публику. Woman&Home пишет, что это случилось просто потому, что Чарльз так разволновался во время клятвы, что забыл поцеловать невесту. Наверстать упущенное пара решила на балконе. После этого их примеру последовали Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2011 году. Кроме того, оказалось, что в платье Дианы была вшита золотая подкова с бриллиантами.

«Она узнала об этом только в день свадьбы. Подкова была вшита на удачу», — цитирует дизайнера наряда издание.

Перед свадьбой Спенсер сильно похудела из-за волнения, поэтому платье пришлось ушивать в талии.

Напомним, принцесса Диана погибла в конце августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

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