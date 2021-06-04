«Моя красотка»: Пугачева в акцентной мини-юбке и лаковых ботильонах предстала в деревне Грязь

В свои 72 года Алла Пугачева выглядит весьма и весьма молодо. По словам певицы, рядом с мужем и маленькими детьми — семилетними двойняшками Гарри и Лизой, ей хочется выглядеть лучше. Поэтому она села на диету, сбросила лишний вес, сменила гардероб и стиль. Если раньше примадонну можно было увидеть только в балахонах и платьях-туниках, то теперь она позирует в мини.

Максим Галкин делился в Instagram снимком жены, показав, какой он видит возлюбленную. Примадонна примерила акцентную мини-юбку и алый бомбер. Образ дополнили капроновые колготки и лаковые ботильоны на каблучке.

«Моя красотка на репетицию собралась», — такую подпись оставил к снимку певицы Максим.

Только ради детей Алла Борисовна может нарушить свою диету. Когда сын артистки Гарри сам испек для звездной мамы пышки по особому рецепту с яблоком, корицей и морковкой, примадонна поспешила на кухню, чтобы отведать угощение. Певица похвалила сына, восхитившись его кулинарным талантом. Пугачева призналась, что уже давно не пробовала ничего вкуснее этих прекрасных булочек.

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