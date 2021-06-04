Дмитрий Шепелев одержал победу в суде над родителями Жанны Фриске в битве за квартиру

Телеведущий Дмитрий Шепелев выиграл в суде в споре за квартиру у родителей своей покойной гражданской жены певицы Жанны Фриске. Отец и мать звезды требовали запретить телеведущему совершать сделки с долей их внука Платона. Сам Шепелев давно говорил, что хочет продать апартаменты. В итоге суд встал на его сторону.

Как ранее стало известно, Шепелев уведомил родных Фриске, что хочет продать третью часть квартиры – долю Платона. Отец и мать Фриске были категорически против «раздела» квартиры. Она надеялись, что в будущем все жилье достанется их внуку. Поэтому родные Фриске пошли в суд, надеясь на победу.

Как отметили в пресс-службе Хамовнического суда, родителям Фриске в удовлетворении иска было отказано. Теперь вопрос об отчуждении возможен в установленном законом порядке.

Напомним, что квартира Жанны Фриске стоит в районе 24 миллионов рублей. Шепелев хочет выручить с продажи примерно восемь миллионов. Кстати, родители Фриске могут выкупить у Шепелева эту долю. За ними приоритетное право в этом вопросе. Вот только отношения с телеведущим у них сейчас крайне напряженные. Отец Фриске буквально ненавидит Шепелева, сообщает «СтарХит».

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