Высокий, статный красавец: жена Малинина поделилась редким снимком взрослого пасынка певца

Возлюбленная именитого артиста призналась, что у нее вырос просто идеальный сын, несмотря на все ее промахи. Ведь Антон стал ее первенцем. И Эмма только училась быть матерью.

Эмма Малинина в браке с Александром Малининым родила двойняшек Фрола и Устинью. У бизнесвумен также есть старший сын Антон, которого именитый певец усыновил, дав свою фамилию. К пасынку музыкант всегда относился как к родному сыну, а к его детям, как к собственным внукам. На своих и чужих Александр Николаевич их наследников с женой делить не привык. Эмма с такой же теплотой и любовью относится к первенцу мужа — сыну Никите.

На редком фото в Instagram Эмма Малинина поделилась редким снимком с красавцем-сыном. Антон с семьей давно живет за границей. Он статный, высокий мужчина с прекрасными внешними данными. Таким сыном любая мать могла бы только гордится.

«Дорогой мой сынуля, поздравляю с твоим днем рождения! И себя заодно тоже.

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Я тебе очень благодарна! Именно с тобой я научилась быть мамой. Когда ты рос, я взрослела вместе с тобой. Многие свои взгляды я пересмотрела благодаря тебе. Младшим повезло больше. Но, по-моему, несмотря на какие-то мои промахи – ты у меня просто идеальный первенец! Во многом сильнее и мудрее меня…

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Мы всегда учимся у своих детей, и ты мой главный учитель.

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Люблю тебя и очень горжусь тобой. Восхищаюсь твоей замечательной семьей и тем, какой ты чудесный муж и отец. Человек с большим добрым открытым сердцем, умеющий предано любить, быть благодарным и ценить своих близких, друзей. Человек, который способен бескорыстно делиться и быть щедрым во всем. Человек чуткий и отзывчивый, всегда готовый протянуть руку помощи.

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Спасибо тебе за моих прекрасных внуков! И за ту любовь и поддержку, которые я чувствую и получаю от тебя каждый день. Я счастливый человек!

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Хочу, чтобы затрачиваемая тобой позитивная энергия возвращалась тебе преумноженной. Чтобы все, во что ты веришь, никогда не разочаровывало и продолжало наполнять. Здоровья тебе и всем твоим близким.

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Ты знаешь, моя любовь и сила навсегда с тобой», — отметила Эмма.

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