«Это был неизбежный этап»: Виктор Дробыш вспомнил свой первый неудачный брак с поэтессой

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак с поэтессой с финскими корнями Еленой Стюф. Она родила ему двух сыновей – Валерия и Ивана.

«Лена очень хорошая поэтесса. Мы жили в Финляндии примерно десять лет с ней и нашими детьми. Старший сын у нас появился очень рано. В молодости у меня было одно главное качество – безответственность. Сыновья – это сыновья. Я для них много делаю. Они выросли и теперь они для меня многое сделают. Я заслужил уважение своих сыновей».

Виктор Дробыш

Как отметил Виктор Дробыш, в первом браке он не был счастлив на все сто процентов. «Мы расстались раньше медных труб. Это был неизбежный этап. Я жил и жил, как хотел», — заявил Виктор Дробыш.

Напомним, что второй женой Виктора Дробыша стала Татьяна Дробыш. У нее есть сын Антон Нусинов от бывшего мужа бизнесмена Алексея Нусинова. Она подарила ему дочь Лидию и сына Даниила.

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