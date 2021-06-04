«Для меня это были сумасшедшие деньги»: Дробыш вспомнил, как Пугачева скупила все его песни

По словам продюсера, Примадонна не прогадала, потому что композиции, исполненные ее дочерью, стали в будущем хитами.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как продал все свои песни Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

«Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии».

Виктор Дробыш

Как отметил Виктор Дробыш, в свое время он уехал покорять Европу. «Сначала я поехал в Германию. Мы с группой записали альбом и облажались. Поставили не на ту лошадь. Остались ни с чем. Это был 1995 год. Полный провал. Я стал преподавать, аккомпанировать известным певицам, флейтисткам. Бросился в работу. В промежутках подрабатывал садовником. Мы даже стены красили какие-то. А в Финляндии у меня жила семья. Моя первая жена родом из этой страны, поэтому я из Германии перебрался туда», — отметил Виктор Дробыш.

Напомним, что Виктор Дробыш сотрудничает со многими звездами отечественной эстрады. Среди них такие имена, как Валерия, Григорий Лепс, Стас Пьеха и другие.

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