«Мой папа сам ее пытался затронуть»: Голубкина объяснила, почему у Прокловой «репутация не ахти»

Актриса Мария Голубкина во время общения с поклонниками в Instagram встала на защиту своей коллеги актрисы Елены Прокловой, которая ранее рассказывала о домогательствах к ней в юности известного актера. Речь, как известно, шла об Олеге Табакове.

Пользователи напомнили Голубкиной, что Проклова в разные годы крутила романы со многими звездами советского кино и знаменитыми артистами.

«Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили! Женщина ведь красивая. Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала». Мария Голубкина

Как отметила Голубкина, в те годы Проклова просто не могла вынести эту историю с домогательствами Табакова на публику. Ей бы просто не поверили. Да еще и саму бы обвинили во всех смертных грехах. Карьеру актрисы же она бы сделала в любом случае, потому что обладает талантом.

Напомним, что скандал на тему харассмента в актерской и музыкальной среде длится уже не первый месяц. После откровений Прокловой многие звезды стали рассказывать о домогательствах к своим персонам со стороны влиятельных продюсеров и сильных мира сего.

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