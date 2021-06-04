«Для меня гений — Эйнштейн, а он просто актер»: Голубкина нелестно высказалась о Табакове

Как отметила дочь Андрея Миронова, режиссер умел только кривляться в кадре.

Дочь покойного актера Андрея Миронова актриса Мария Голубкина во время общения с поклонниками в Instagram нелестно отозвалась о знаменитом режиссере Олеге Табакове.

Пользователи припомнили недавнюю историю с актрисой Еленой Прокловой, которую в пятнадцатилетнем возрасте домогался мэтр. Как отметила Голубкина, вся эта история ей кажется крайне отвратительной. По ее мнению, все романы на рабочем месте надо раз и навсегда запретить.

Один из пользователей напомнил Марии Голубкиной, что своими рассказами Проклова «опозорила умершего гения». Ответ дочери Андрея Миронова оказался крайне неожиданным.

«Для меня гений — это скорее Эйнштейн. А он — просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?!» Мария Голубкина

Напомним, что после откровений Елены Прокловой многие звезды стали признаваться, что также в разные годы подвергались домогательствам со стороны влиятельных продюсеров и начальников. Скандал на эту тему длится уже второй месяц.

Смотрите также: