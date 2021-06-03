«Любимый должен вернуться из командировки»: Мирослава Карпович рассказала, чем балует Павла Прилучного

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович уже несколько месяцев находится в центре внимания общественности. Все из-за ее романа с бывшим мужем Агаты Муцениеце, Павлом Прилучным. Только недавно Мира перестала скрывать свои отношения со звездой «Мажора», как ей начали приписывать интересное положение. К слухам вокруг своего имени актриса относится философски, то есть спокойно.

«Про меня чего только ни придумали уже. Для меня самое главное, что обо мне думают мои близкие люди, мои друзья. А они знают обо мне все и все понимают. Они меня поддерживают, они со мной рядом. И это счастье. Большего мне не надо», — поделилась Мирослава Карпович.

Она рассказала о том, что обожает баловать своих домашних сюрпризами, признаваясь, что дома ее называют девушкой-праздником.

«Я прихожу вечером с работы, любимый должен вернуться из командировки. И я решаю сделать к ужину советскую столовую. Накрыла стол скатертью, нашла в магазине граненые стаканы, салфетницы с яркими салфетками, табличку нарисовала. Я приготовила котлеты, гречку с подливкой, пюрешку, компотик яблочный. Это и есть моменты маленьких радостей, безумств, которые нас объединяют», — цитирует Мирославу Карпович WomanHit.ru.

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