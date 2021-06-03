«Сколько раз не тем открывала ты душу»: Давид Манукян посвятил новый трек девушкам, пережившим любовную драму

Поющая телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян расстались несколько месяцев назад. С того момента Дава успел выпустить уже несколько грустных треков и несчастной любви. Песни подобного толка прекрасно заходят у аудитории, поскольку людей, переживших и переживающих сердечные драмы всегда было и будет предостаточно.

В Instagram Давид Манукян анонсировал выход очередного своего творения, над которым будут рыдать девочки.

«Трек выйдет 7 июня в 23:59. «Начать с нуля». Хочу, чтобы этот трек помог всем тем, у кого сложный период в жизни. Написан по мотивам ваших реальных историй. Любите себя и будьте счастливы», — написал Дава.

Пост он сопроводил видео, на котором запечатлен фрагмент исполнения им новой песни.

«Обжигалась много, но огонь не потушен Сколько раз не тем открывала ты душу И обида сердце покрывала как лед Не одна из миллионов – ты одна на миллион», — проникновенно поет Дава.

Подписчики молодого человека восторженно отреагировали на его новое творение. Они говорят, что находят в словах глубокий смысл и называют Даву лучшим.

Не исключено, что новый трек будет звучать и в эфирах «Дома-2», ведущим которого Давид Манукян стал не так давно.

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