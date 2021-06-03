«Очень рад, что мог присутствовать»: Никита Уманский поделился фото с крестин сына от Насти Паршиной

Бывшие участники «Дома-2» Анастасия Паршина и ее экс-возлюбленный Никита Уманский окрестили маленького сына Адриана. Таинство прошло в одном из храмов Ставрополя, где после разрыва с Уманским живет Настя с малышом.

Молодой отец ради крестин сына приехал в южный город. Никита поделился снимком с сыном, сделанным сразу после таинства.

«Сегодня мы крестили Адриана! Это очень волнительное и трогательное мероприятие. Волнение у меня было почти как в день Настиных родов! Все прошло хорошо, Адриан вел себя очень достойно. Я очень рад, что смог присутствовать на таком важном событии в жизни сына. Теперь наш малыш будет под защитой своего ангела-хранителя!» — подписал кадр в Instagram Никита Уманский.

Настя Паршина в сторис также рассказала, что все прошло хорошо. Расстроил и обидел ее только один факт: Никита Уманский сразу после крестин уехал по своим делам — она же надеялась, что он хоть немного побудет с сыном.

«А потом вы говорите, почему у меня так много негатива. Папа окрестил пять минут ребенка, сел в машину и уехал. Это такое бешеное желание увидеть ребенка. Вот поэтому мне обидно. Дитя не видеть столько времени…» — высказалась молодая мама.

Напомним, сын Насти Паршиной и Никиты Уманского появился на свет 17 марта 2020 года. Тогда пара была еще вместе, и Никита присутствовал при появлении Адриана на свет.

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