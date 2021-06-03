Кофе с молоком: Клава Кока в бикини-бандо похвасталась роскошной грудью

Недавно Клава Кока отдыхала на Мальдивах. На курорт артистка отправилась в компании своих родителей. А для поклонников припасла целую коллекцию ярких фотографий. В своем Instagram она продолжает публиковать снимки с отдыха. На этот раз Клава поделилась кадрами, на которых позировала в бикини-бандо оттенка кофе с молоком. Его фасон позволил блондинке блеснуть роскошной фигурой.

«Что за дама? Красотища какая! Ай, красота-то какая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях певица купила свой первый автомобиль. Причем замахнулась Клава сразу на «майбах». Снимками машины своей мечты она также делилась с фанатами в микроблоге.

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