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«Не могу расстаться»: Смехова хранит молочные зубы детей, а Гузеева – волосы

Об этом звезды рассказали в Instagram.

«Не могу расстаться»: Смехова хранит молочные зубы детей, а Гузеева – волосы
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лариса Гузеева решила затронуть в своем Instagram необычную тему. Она рассказала о том, что хранит некоторые вещи много лет. При этом артистка не слушает тех, кто считает это зазорным. Оказалось, что она до сих пор бережет волосы своих детей. А вот актриса Алика Смехова призналась, что спрятала молочные зубы наследников.

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева. Скриншот: instagram.com/_larisa_guzeeva_

«Это то, что меня согревает, лечит, успокаивает и не дает забыть кто я и откуда. Благодарю Судьбу. А что рядом с вами через всю жизнь?», — написала Гузеева.

Напомним, что телеведущая – мама двоих детей. Сына Георгия она родила в 1992 году от писателя Кахи Толордавы, а в 2000-м – дочь Ольгу от ресторатора Игоря Бухарова.

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