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«Целеустремленный пацан растет»: Дима Билан рассказал о своем сыне

Артист является крестным отцом Саши Плющенко.

«Целеустремленный пацан растет»: Дима Билан рассказал о своем сыне
Дима Билан. Фото: Global Look Press

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша — с ранних лет занимается фигурным катанием, снимается в кино, клипах и рекламе. В январе этого года ему исполнилось восемь лет, а недавно мальчик закончил первый класс. Его крестным отцом является Дима Билан, которого продюсирует Яна. На днях артист побывал в гостях у семьи. Снимками поделился в своем Instagram.

«Пообщался на днях с крестником Гном Гномычем. Целеустремленный пацан растет! Решили множество интересных вопросов, много больших проектов ждет нас!» — написал Билан.

Напомним, в прошлом году Рудковская рассказывала о заработках своего сына. Выяснилось, что в 2019-м Саша заработал на рекламе более 12 миллионов рублей.

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