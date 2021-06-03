«Целеустремленный пацан растет»: Дима Билан рассказал о своем сыне

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша — с ранних лет занимается фигурным катанием, снимается в кино, клипах и рекламе. В январе этого года ему исполнилось восемь лет, а недавно мальчик закончил первый класс. Его крестным отцом является Дима Билан, которого продюсирует Яна. На днях артист побывал в гостях у семьи. Снимками поделился в своем Instagram.

«Пообщался на днях с крестником Гном Гномычем. Целеустремленный пацан растет! Решили множество интересных вопросов, много больших проектов ждет нас!» — написал Билан.

больше по теме Папин сын: Евгений Плющенко с Гном Гномычем порезвились в бассейне Фигурист со старшим наследником от Яны Рудковской обожают проводить время вместе.

Напомним, в прошлом году Рудковская рассказывала о заработках своего сына. Выяснилось, что в 2019-м Саша заработал на рекламе более 12 миллионов рублей.

Смотрите также: