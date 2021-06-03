«Откуда все… вытекает»: Давиду Манукяну пришлось публично унизить Ольгу Бузову

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, новый ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян оставил комментарий в Instagram музыкантов, с которыми звезда создает свои хиты. Дава назвал творческую группу клоакой, а их творения – «дерьмом».

«Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает. Респект!» — написал Давид Манукян под фото, на котором запечатлена Ольга Бузова со своими авторами.

Слова Давы привели в бешенство поклонников теледивы. Они тут же поспешили напомнить блогеру, чем он обязан бывшей возлюбленной.

«Фу, мерзкий, без Оли ты был бы никем. Все, на что ты способен, это делать пресс и подбирать работу», «Из солнечного малыша говно поперло», «После отношений с Олей ты как настоящий мужчина не писал бы такого, а просто промолчал. И это называется вести себя достойно, но нет, этим ты унизил себя и показал, что тебе либо завидно, либо обидно, либо ты просто обиженный мальчик, но не мужчина!» — высказались в Сети.

Но кто-то все же догадался, в чем дело. Давид Манукян стал гостем юмористического Youtube-шоу Comment Out, в котором предлагается поиграть в игру, одно из ее условий — написать оскорбительный комментарий под постом звезды. Правда, у человека всегда есть выбор – отказаться от задания и понести за это наказание. Дава, судя по всему, этого не сделал.

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