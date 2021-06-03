«Как «мало» девочке надо для красоты»: Дарья Пынзарь показала свою гримерную на новом «Доме-2»

Семейная пара бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь вернулась на проект в качестве ведущих. Супруги уже провели первое Лобное с новыми героями телестройки. Шоу с Пынзарями выйдет в эфир на телеканале «Ю» в ближайший вторник, 8 июня.

В сторис Instagram Дарья рассказала, что им с мужем на «Поляне» выделили собственную гримерную комнату. Блондинка показала помещение, где их с мужем будут готовить к появлению на телеэкране.

Пока стилист делал Дарье укладку, та снимала на видео палетку с тенями.

«Как мало девочке надо для красоты. Какие тени красивые», — комментировала Дарья Пынзарь за кадром.

А вот супруг красотки не захотел попадать в кадр ее видео для сторис.

«Не надо меня показывать», — недовольно произнес молодой человек.

«Серега там красится, не хочет, чтобы я снимала его без грима, — с хохотом сообщила Дарья Пынзарь. — Но здесь еще не все, нам сказали картины свои принести».

Как долго Пынзари задержатся на «Поляне» — пока не известно. Но похоже, что они будут теперь довольно часто появляться на экране.

Напомним, что не так давно пул ведущих «Дома-2» пополнился еще одним человеком. На проект пришел экс-избранник Ольги Бузовой — Давид Манукян.

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