«Проснитесь!»: Моргенштерн обратился к родителям, считающим его плохим примером

3 июня, после вынесения решения суда по делу о пропаганде наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна, 23-летний артист вышел в прямой эфир в Instagram и прокомментировал выписанный ему штраф в 100 тысяч рублей. Он вспомним, что четыре года назад самолично сжег такую же сумму для эффектного ролика, а сегодня проиграл ее в суде, при этом все федеральные издания пестрят новостями о нем. Молодой артист предложил внести себя в Книгу рекордов Гиннесса, как самого успешного маркетолога, который за относительно малые деньги смог устроить себе невероятный пиар.

В конце своей речи Моргенштерн обратился ко всем, кто считает, что он плохо влияет на подрастающее поколение. Он предложил им вспомнить себя в детстве — как все слушали матерные песни «Красной плесени» и «Сектора Газа», смотрели жуткие фильмы и тому подобное. Рэпер поинтересовался, неужели все после этого выросли плохими людьми, наркоманами и деструктивными личностями.

«Все, кто на серьезных щах считает, что я могу хоть как-то повлиять на поколение, проснитесь! И займитесь воспитанием детей своих, — призвал артист. — Потому что даже первоклашка, которому хоть что-то родители в голову запихали с детства, послушав эти песни, будет их воспринимать правильно: будет понимать, что это артист, который развлекает людей, это образ, это лирический герой. Да, он об этом поет, но в жизни вряд ли он это делает. Это культура. Объясняйте это детям! Почему я должен это объяснять вашим детям?! Вы — родители. И вы вините меня в том, что ваши дети вырастут идиотами (некоторые слова в прямой речи звезды были заменены на цензурные. — Прим. авт.). Очень легко спихнуть на Моргенштерна то, что вы плохие родители. Тут уже выбор за вами: или начинайте воспитывать своих детей, или идите дальше кричать в Интернете, какой Моргенштерн плохой».

Он добавил, что сам слушал в детстве плохие песни про наркотики, но во взрослой жизни стал звездой и сам полностью обеспечивает свою семью.

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