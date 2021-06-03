«Самый особенный человек»: Юлианна Караулова поделилась первым фото с новорожденным сыном

Вокалистка запечатлелась вместе с наследником и его папой в палате клиники, где младенец появился на свет.

Теперь официально! Юлианна Караулова сама подтвердила новость, которая появилась на информационных лентах несколько часов назад. Исполнительница хита «Ты не такой» впервые стала мамой. У Юлианны и ее избранника, саунд-продюсера Андрея Черных, родился сын.

Счастливая мамочка поделилась в Instagram трогательным семейным фото, которое, вероятно, было сделано почти сразу после появления ее младенца на свет. В кадре Юлианна держит на руках новорожденного сына, не сводя с малыша глаз. Рядом — счастливый папа Андрей Черных.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем», — написала Юлианна Караулова.

Звезда поблагодарила специалистов клинического госпиталя «Мать и дитя» за то, что ее день Х был таким «легким и приятным».

«Кажется, я совсем зря боялась — моя первая самая важная встреча получилась идеальной», — заключила Юлианна Караулова.

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