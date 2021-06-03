«Мы выглядим на полгодика»: Аня Левченко показала двухмесячного сына-богатыря от Валеры Блюменкранца

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анна Левченко на днях отметила прекрасную дату – два месяца исполнилось ее сыну от Валеры Блюменкранца Давиду. Малыш растет настоящим богатырем.

Как и положено, раз в месяц молодая мама показывает сына педиатру, чтобы убедиться, что мальчик развивается соответственно своему возрасту, и у него нет никаких отклонений и проблем со здоровьем.

У Давида уже есть собственная страничка в Instagram, которую ведет его мама. На ней Аня Левченко озвучила параметры двухмесячного наследника, очень удивив подписчиков.

«Сегодня были у педиатра. Рост – 61 сантиметр, вес — 7 кг. Наш богатырь», — сообщила Аня Левченко под фото сына.

В числе подписчиков странички Давида много молодых мамочек. Они тут же отозвались на пост, сообщив, что их дети имеют такие параметры в 6-7 месяцев.

«Вот мы и выглядим на пол годика уже», — ответила Аня Левченко.

Сына она растит одна. С папой Давида Валерой Блюменкранцем Аня все же рассталась. Сейчас молодой отец думает, в каком же городе ему жить – в Санкт-Петербурге, где у него маленький сын, или в Москве, где подрастает дочка Валеры Бетти, рожденная в браке с Татой Блюменкранц.

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