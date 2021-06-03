«На следующий день меня уволили»: Анфиса Чехова призналась, что ее домогался продюсер

Телеведущая отметила, что это был единственный случай, когда она столкнулась с харассментом.

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Известность ей принесла передача для взрослых. С тех пор девушка долго поддерживала имидж женщины-вампа, облачаясь в блузки с декольте и облегающие платья. Однако так вышло, что у телеведущей теперь проблемы с личной жизнь. Она признается, что многие мужчины рядом с ней теряются или вовсе ее боятся. Для нее становится проблемой знакомство с потенциальными женихами.

В беседе с Аленой Жигаловой Чехова призналась, что когда-то верила в стереотип: все в шоу-бизнесе происходит через постель. И придя устраиваться на канала «Муз-ТВ», не поверила своему счастью — ее взяли в команду, естественно, ни о каких приставания Анфиса тогда и не думала. Но избежать подобного не смогла.

«Это был кто-то известный?» — спросила ведущая. «Нет, к сожалению! Кто со мной плохо поступит, тот до известности не доживет. (Смеется.) Я сейчас, честно, не помню имя и фамилию, но ему сейчас и каяться не первый год. Я не уверена, что он еще работает на телевидении. Это был женатый мужчина. Он был продюсером, но не генеральным», — отметила Анфиса. «Мне было 23 года. Он звал в баню обсудить сценарий. В бани, наверное, мозги разогреваются. Это сложная история. Это был новый товарищ. Его только куда-то назначили», — пояснила звезда.

По словам телеведущей, ситуация была уже после дефолта, поэтому она боялась потерять работу.

«Он ни на что не влиял. Может, я бы и работала, но он постоянно хотел в баню. Видимо, дома жена ему мыться не давала. Все время куда-то звал обсудить все эти истории. В этой ситуации была дилемма. Надо было так отказывать, чтобы меня не выгнали с работы, но и не соглашаясь. Он в „Останкино“ водил меня в кафешку и постоянно склонял сходить куда-то. Все свелось к тому, что он пригласил меня в свой кабинет и повалил на диван. Видимо, ему надоело меня уговаривать. Он просто набросился с поцелуями. Я резко его оттолкнула, сказала: „Что вы такое творите?“ На следующий день фактически меня уволили», — рассказала Чехова.

Она также вспомнила, что на нее поднимал руку бывший возлюбленный Владимир Тишко. Девушка подчеркнула, что эту тему обсуждала много раз и «огребла» за это от экс-избранника. Она сделала вывод, что сор из избы не выносят, об этом звезда поведала в шоу «Алена, блин!».

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