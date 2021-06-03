«У него не было другой семьи»: Анфиса Чехова озвучила настоящую причину развода с мужем

Телеведущая разоткровенничалась с Аленой Жигаловой о личной жизни. Она призналась, что бывший избранник не жил на две семьи, как многие считали.

Анфиса Чехова является известной ведущей. Мало кто помнит, что она вела музыкальный чарт. Однако прославила ее передача для взрослых. Примечательно, что обаятельная девушка так и не обрела счастье в личной жизни. Она была замужем за актером Гурамом Баблишвили, но они развелись в 2017 году. Их отношения до брака были более идеальными, чем после свадьбы. Теперь телеведущая сама воспитывает сына Соломона, но при этом поддерживает дружеские отношения с экс-избранником.

В новом интервью Алене Жигаловой Чехова рассказала, что в свое время о причине развода соврала. Также она поделилась тем, как Гурам взаимодействует с сыном.

«Со своим я развелась хорошо. Даже ничего жареного нет. Обеспечивает — сложное слово, потому что я зарабатываю намного больше. Поэтому обеспечить меня и мои потребности человеку, который так много не зарабатывает, сложно. Но по мере необходимости, он принимает какое-то участие. Меня устраивает, что у моего ребенка есть любящий отец, который проводит с ним очень много времени. Это самое главное для меня», — высказалась звезда.

По словам телеведущей, она не следит за жизнь бывшего мужа. Однако она не стала скрывать, что порой в Интернете читает новости о нем. Анфиса знает, что у мужчины появилась новая супруга Юлия Томилина, которая похожа на нее.

«Мой сын общается и с Гурамом, и с Юлией. Я вижу, что вроде все хорошо», — отметила она.

Также девушка пояснила, что бывший муж ей в свое время изменил, о чем она хотела умолчать.

«У нас была определенная версия, которую мы придумали. Я придумала, что наши пути пошли в разные стороны. Мы еще придумали, что он переезжает в Грузию. Однако он правда собирался туда переезжать, хотел стать шеф-поваром, но у него пошли роли и он вернулся. Я предложила версию, что он собирается в Грузию, а я вроде как не вижу себя в Грузии и мы из-за этого решили, что наши дороги расходятся. А на самом деле, не было конкретной причины. Просто была пара, которая сошлась по причине большой страсти. Мы были такие страстные: страстно любили, страстно ссорились и страстно путешествовали. Со временем эмоции, как и в любой семье, утихают. Все становится не то, и не так. На поверхность всплывают общие интересы. И все, что стало всплывать, не подходило друг к другу. Я устала быть основной тягающей силой, локомотивом», — пояснила звезда.

Она отметила, что не винит ни в чем Гурама. По мнению Чеховой, она изначально была не типажом актера по характеру. Также она призналась, что теперь является бракофобом. По словам девушки, когда дело идет к свадьбе, она начинает сомневаться, что этот тот человек, с которым будет до конца жизни и уже не познает других мужчин.

«У него не было другой семьи. У него не было другой женщины. Он просто мне иногда изменял. Я его спросила и он мне честно ответил. Это было, когда мы расставались», — опровергла еще один слух Анфиса в шоу «Алена, блин!».

Чехова добавила, что изначально разрешила мужу изменять, но попросила, чтобы он скрывал это от нее. Она считает, что предательства в этом нет.

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