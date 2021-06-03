Семейная идиллия: Софья Таюрская запечатлела Илью Прусикина с сыном и бывшей женой

Несколько дней назад певица призналась, что у нее роман с солистом группы Little Big.

Певица Софья Таюрская в сторис Instagram запечатлела своего любимого мужчину солиста группы Little Big Илью Прусикина с сыном, а также его бывшую жену видеоблогершу Ирину Смелую. На кадре семейство куда-то торопится.

Судя по всему, Софья Таюрская в прекрасных отношениях с Ириной Смелой и никакого конфликта, как ранее писали некоторые журналисты, у них нет.

Напомним, что недавно Софья Таюрская в беседе со светской львицей Ксенией Собчак призналась о романе с Ильей Прусикиным. При этом она заметила, что их отношения начались в августе 2020 года. К тому моменту, как она утверждает, Илья уже расстался со своей женой, поэтому не надо ее называть разлучницей.

Позже Ирина Смелая заявила, что для нее после этих признаний «перестал существовать один человек, которого она раньше считала близким и родным». Имени она не назвала, но все подумали на Прусикина.

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