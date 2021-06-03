СМИ: звезда «Фабрики звезд» Юлианна Караулова впервые стала мамой

Юлианна Караулова многим известна еще по пятой «Фабрике звезд». Позже она выступала в составе группы 5sta Family, но последние несколько лет строит сольную карьеру. Продюсирует девушку Яна Рудковская. Также кипит и личная жизнь певицы. Она помолвлена с саунд-продюсером Андреем Черным, но свадьбу они так и не сыграли. Сначала певица не смогла организовать все так, как хотела. А в этом году она объявила о беременности.

В соцсетях Юлиана делилась трогательными фото, на которых демонстрировала округлившийся живот. К концу весны она уже не скрывала, что малыш должен появиться на свет очень скоро. И вот 3 июня в СМИ появилась информация, что певица впервые стала мамой. По некоторым данным, она родила первенца в одной из лучших клик Москвы «Мать и дитя». Отмечается, что радостное событие произошло еще 29 мая, но пока сами новоиспеченные родители об этом молчат, пишет портал Super.

Поклонники уже стали поздравлять пару. Многим интересно, кто родился у Карауловой и какое имя она дала ребенку. Примечательно, что последние четыре дня она почти не появлялась в Сети.

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