«Портим вкус слушателя»: Лайма Вайкуле раскритиковала творчество группы «Ласковый май»

В новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» Максим Галкин посадил в одну студию легенду эстрады, 67-летнюю Лайму Вайкуле и 36-летнюю рэпершу Айзу Долматову. По правилам передачи, они вместе оценили свежие треки, среди которых была песня «Мальчик на девятке» исполнительницы Dead Blonde. Популярная в TikTok композиция «не зашла» возрастной певице, она посчитала ее слишком детской и, объясняя свою критику, сравнила услышанное с творчеством группы «Ласковый май».

«А «Ласковый май» — это плохо?» — уточнил Максим Галкин и начал напевать «Белые розы». «Очень, — категорично ответила Вайкуле. — Так нельзя, мы же музыканты. А аранжировки и вообще все… Это все такое насчастненькое. Ну нельзя! Мы портим вкус слушателя. И дети не должны это слушать! Потому что должно быть качество».

Интересно, что дальше разговор переключился на творчество Любови Успенской, и уже Айза стала категорически выступать против.

«Со всем уважением к Любе Успенской, я не могу это слушать! Ее песни про абьюзивную любовь… Мне она не нравится», — высказалась Долматова.

Вайкуле встала на защиту коллеги и отметила, что ее песни могут не нравиться, но сама Успенская обладает уникальным звуком и манерой исполнения.

В итоге обе гостьи поставили «Мальчику на девятке» самые низкие оценки.

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